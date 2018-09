Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Firmengebäude

Einbruch in Firmengebäude

Einbeck - Einbeck (bit)

Einbeck, Hullerser Landstraße Sonnabend, 15.09.2018, 22.45 Uhr Ein unbekannter Täter drang in das Gebäude eines ortsansässigen Industriebetriebs ein, brach dort in ein Büro ein und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe aus einer Geldkassette. Zeugen oder Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Einbeck.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/