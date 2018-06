Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Mehrzweckhalle

Einbruch in Mehrzweckhalle

Uslar - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 03.06.2018 gewaltsam in die Küche der Mehrzweckhalle des SC Volpriehausen in der Raiffeisenstraße ein. Dort ließen sie von einer weiteren Tatausführung ab und verließen das Gebäude nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000 entgegen.

