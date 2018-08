Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Sporthalle

Einbruch in Sporthalle

Osterode - Bad Grund, Im Teufelstal, 17.08.18, 20.00 Uhr - 20.08.18, 09.00 Uhr

BAD GRUND (US) Die Samtgemeinde Bad Grund teilte der Polizei mit, dass unbekannte Täter im o.g. Tatzeitraum in die Sporthalle in Bad Grund einbrochen sind. Es wurde die Notausgangstür gewaltsam geöffnet und die Sporthalle betreten. Ob ein Entwendungsschaden vorliegt, konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter der Tel. 05327/1421 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/