Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Stadtvilla

Einbruch in Stadtvilla

Northeim - Moringen, Am Burggraben, Freitag, 20.04.18, 08.00 Uhr - 20.00 Uhr

Moringen (schw) - In der Zeit von Freitag, 20.04.18, 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich durch eine nicht verschlossene Terrassentür in eine wohngebäudlich genutzte Stadtvilla, in der Nähe des moringer Stadtparks. Im Gebäudeinneren wurden zielgerichtet nach gut transportablen Wertgegenständen Ausschau gehalten und in der Folge diverse Kommunikationsgeräte, sowie Geld entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1000,- EUR.

Zeugen, die in dem benannten Zeitraum in der Nähe des moringer Stadtparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/