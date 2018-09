Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim

Einbeck - Freitagnacht, 21.09.2018, zwischen 21:00 Uhr und 07:45 Uhr Einbeck, OT Vardeilsen, Avendshäuser Straße

EINBECK (da) - Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Samstag (22.09.2018) gewaltsam in das Vereinshaus am Sportplatz Vardeilsen eingedrungen. Der verursachte Schaden dürfte nach erster Schätzung höher sein, als der Wert der entwendeten technischen Geräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Zeugen, die während der Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge am Tatort gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck (Tel. 05561/94978-0) zu melden.

