Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruchsdiebstahl in Bad ...

Einbruchsdiebstahl in Bad Lauterberger Eiscafe

Bad Lauterberg - 37431 Bad Lauterberg, Wissmannstraße Samstag/Sonntag, d. 31.03.2018/01.04.2018, 18.00 - 11.00 Uhr

BAD LAUTERBERG-(DRO) In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag brachen unbekannte Täter die Hintereingangstür zu einem Eiscafe in der Wissmannstraße auf. Aus dem Inneren des Eiscafes entwendeten sie Bargeld in Höhe von etwa 550 Euro. Das Polizeikommissariat Bad Lauterberg bittet unter der Telefonnummer 05524-963-0 um mögliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können.

