Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Erneuter Brand in ...

Erneuter Brand in ehemaligem Kinderheim

Bad Lauterberg - BAD SACHSA, Bad Sachsa, Steinaer Straße, 29.09.2018, 23.40 Uhr (BoG) Durch einen Einwohner aus Bad Sachsa wird bei der Feuerwehr Göttingen um 23.40 Uhr ein Gebäudebrand gemeldet. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges und seit rund 25 Jahren nicht mehr genutztes Kinderheimgelände, das in der Vergangenheit bereits mehrfach Objekt von Brandlegungen war. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand, so dass es nur noch durch die Feuerwehr kontrolliert abgebrannt werden konnte. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bad Sachsa, Steina, Tettenborn und Neuhof. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 geschätzt. Von Brandstiftung dürfte auszugehen sein.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/