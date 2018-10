Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Erneuter Verkehrunfall ...

Erneuter Verkehrunfall zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim

Northeim - Kreisstraße 404 zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim Dienstag, 2. Oktober 2018, 15.58 Uhr Uhr

EDESHEIM (hep) - Am Dienstag gegen 15.58 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim zu einem erneuten Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. An dem verunfallten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die 20 Jahre alte Autofahrerin aus Northeim war auf der Kreisstraße aus Rtg. Wiebrechtshausen kommend in Richtung Edesheim unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor die Fahrerin bei Regenässe die Kontrolle über ihren PKW, sodass der Pkw ins Schleudern kam. Hierbei kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

