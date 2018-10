Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahren im öffentlcihen ...

Fahren im öffentlcihen Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel

Northeim - Northeim, Rhumestraße Dienstag, 2. Oktober 2018, 19.30 Uhr

NORTHEIM (hep) - Am Dienstag gegen 19.30 Uhr wurde in der Rhumestraße in Northeim ein 45 jähriger Northeimer mit seinem PKW durch eine Funksteifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Ein Test am Anhalteort ergab, dass der 45 jährige vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen, die Weiterfahrt mit seinem PKW wurde ihm untersagt.

