Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Herzberg - 37412 Herzberg, Kastanienplatz 10.09.2018, 15:10 Uhr

HERZBERG (wei) Am 10.09.2018, gegen 15:10 Uhr, wurde ein 21jähriger Fahrzeugführer aus Friedland in einem Pkw in Herzberg kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dem Fahrzeugführer das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge durch den Landkreis Göttingen untersagt wurde.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

