Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahren unter ...

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Osterode - 37520 Osterode, OT Freiheit, Hauptstraße, Sa., 13.01.18, 03:30 Uhr

Osterode (MS) Am Samstag , gegen 03:30 Uhr , wurde 49-jährigerPKW_Fahrer in der Hauptstr. inm Ortsteil Freiheit angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Alkohogeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließende Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

