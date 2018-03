Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahren unter Drogeneinfluss

Fahren unter Drogeneinfluss

Uslar - Uslar (Se) Am Freitag, den 23.03.2018, wurde gegen 15.00 Uhr, bei einem 25-jährigen Pkw-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle erneut festgestellt, dass er vor Fahrtantritt illegale Drogen konsumiert hatte. Der 25-Jährige wurde in 37170 Uslar -OT Schoningen- bemerkt und in der Knickstraße angehalten und kontrolliert. Ihm wurde eine Blutentnahme entnommen und es wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen des Besitzes von illegalen Drogen eingeleitet.

