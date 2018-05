Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrrad aus Keller entwendet

Fahrrad aus Keller entwendet

Einbeck - Einbeck(pap) Ein 21 jähriger Einbecker hat bei der Polizei den Diebstahl seines Fahrrades angezeigt. Der junge Mann hat sein Mountainbike der Marke "prophete" seinem Bruder geliehen und zur Nutzung überlassen. Als er schließlich am Montag, 21.05.2018, mit dem Rad eine Tour unternehmen wollte, stellte er fest, dass es sich nicht mehr in dem Keller eines Hauses im Gebrüder-Grimm-Weg, in dem es immer abgestellt wurde, befand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200,-Euro.

