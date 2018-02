Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrrad in Bartolfelde ...

Fahrrad in Bartolfelde gestohlen

Bad Lauterberg - Dienstag, 20.02.2018, 18.00 Uhr, - Mittwoch, 21.02.2018 09.00 Uhr 37431 Bad Lauterberg, Auf der Insel BAD LAUTERBERG(Han) Ein weißes Mountainbike im Wert von 600.- Euro entwendeten bisher unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zu letztem Mittwoch aus einer Garage in Bartolfelde. Der Geschädigte, ein 35 jähriger Bartolfelder, hatte sein Rad in der in der Straße "Auf der Insel, gelegenen Garage abgestellt und den Diebstahl Mittwochvormittag, gegen 09.00 Uhr, bemerkt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524/963-0) zu melden.

