Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Uslar - USLAR (js) Am Samstag, dem 31.03.18, zwischen 15.00 und 15.30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte männliche Person das unter einem Carport in der Willy-Brandt-Straße in Uslar abgestellte schwarze Mountainbike der Marke "Winora Dakar Cross". Der Mann soll zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen sein, trug eine Brille und hatte dunkles, welliges Haar. Die Höhe dee Schadens ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

