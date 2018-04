Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Uslar - Uslar (Reu)

Am 21.04.2018, gegen 13:10 Uhr, ging ein 34-jähriger aus Uslar durch die Uslarer Innenstadt und bemerkte in der Langen Straße ein Fahrrad, welches ihm vor etwa 2 Monaten aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses entwendet worden war.

Er alarmierte die Polizei und erwartete die Beamten an seinem Fahrrad. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Beamten erschien ein 29-jähriger aus Uslar an dem Fahrrad und wollte damit wegfahren. Der 29-jährige gab an, dass ihm das Fahrrad vor etwa zwei Wochen von einer weiteren, bisher unbekannten Person überlassen wurde.

Der 34-jährige konnte vor Ort den Eigentumsnachweis erbringen, indem er ein am Fahrrad vorhandenes Schloss mit einem Schlüssel betätigte. Gegen den 29-jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Das Fahrrad im Wert von ca. 100 EUR wurde dem Eigentümer belassen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Uslar Pressestelle

Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/