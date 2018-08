Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Northeim - 37154 Northeim, Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof, Güterbahnhofstraße, Freitag 17.08.2018, 11.25 bis 13.05 Uhr

NORTHEIM (hei) - unbekannte Täter entwendeten am Freitagvormittag zwischen 11.25 und 13.05 Uhr ein Fahrrad, das am Fahrradständer des P&R-Parkplatzes am Bahnhof Northeim stand. Das Rad war mit einem Kettenschloss gesichert. Reste des aufgebrochenen Schlosses wurden vor Ort aufgefunden. Bei dem Diebesgut handelt sich um ein weißes Mountainbike der Marke "Rocketville" im Wert von ca. 700,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

