Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Osterode - Osterode, Rollberg 41, 28.11.18, 16.00 Uhr - 16.30 Uhr

OSTERODE (US) Die Geschädigte hatte am Mittwoch, gg. 16.00 Uhr, ihr E-Fahrrad der Marke Fischer in dem Hausflur abgestellt. Als sie 30 Minuten später das Rad wieder benutzen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Der Schaden beläuft sich auf 1200,-- Euro fest. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

