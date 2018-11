Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fahrzeugführer mit 1,70 ...

Fahrzeugführer mit 1,70 Promille unterwegs

Bad Lauterberg - Bad Lauterberg (ots) - 37441 Bad Sachsa - Ringstraße, 25.11.2018, 13:30 Uhr

BAD SACHSA (Dit) Am Nachmittag des 25.11.2018 gegen 13:30 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Lauterberg in der Ringstraße in Bad Sachsa eine Verkehrskontrolle bei einem 62-jährigen Pkw- Fahrer durch. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

