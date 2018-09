Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Farbschmiererei auf Hauswand

Farbschmiererei auf Hauswand

Uslar - (zi.) Bisher unbekannte Täter malten am 04.09.18, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 10:40 Uhr, ein ca. 15 x 15 cm großes Hakenkreuz an den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Ilse-Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

