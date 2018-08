Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Fleischköder mit Nägeln ...

Fleischköder mit Nägeln gespickt

Bad Lauterberg - 37431 Bad Lauterberg, Drahthüttenweg, Fußweg entlang der Oder Montag, 20.08.2018, 21.00 Uhr

Bad Lauterberg (han) Mit Nägeln gespickte Fleischköder wurden von unbekannten Tätern neben dem Fußweg entlang der Oder im Bereich des Drahthüttenweges in Bad Lauterberg ausgelegt. Nur der Aufmerksamkeit einer jungen Frau ist es zu verdanken, dass sich ein Hund während des Gassigehens am Montagabend keine schwereren Verletzungen zuzog. Der jungen Frau war es gelungen, dem Tier den Fleischköder aus dem Maul zu entfernen. Hundebesitzer werden gebeten, auf ausgelegte Köder zu achten. Zeugen, die Hinweise zu dem / den Täter / n geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524 - 9630).

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/