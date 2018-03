Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Gebäudebrand - Verdacht ...

Gebäudebrand - Verdacht Brandstiftung

Bad Lauterberg - 30.03.2018, 08.30 Uhr, Bad Sachsa, Steinaer Straße / Am Knick Vermutlich infolge Brandstiftung wurde der Eingangsvorbau zu einem derzeit unbewohnten und leerstehenden ehemaligen Kinderheim stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca 30.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Bereits zwei Wochen zuvor war ein Schuppen in unmittelbarer Nähe niedergebrand,wobei ebenfalls Brandstiftung vorgelegen haben dürfte. Hinweise bitte an die Polizei Bad Sachsa. (BoG)

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/