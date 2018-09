Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Gefährdung des ...

Gefährdung des Straßenverkehrs

Osterode - Osterode, K428, Wulften-Dorste

Samstag, den 01.09.2018, 01:08 Uhr

K428 - (NEI) Zu o.g. Zeit befährt der 18 jährige Unfallverursacher(Fahranfänger) die K428 in Richtung Dorste. Aufgrund seiner Alkoholisierung gerät er von der Fahrbahn ab, ins Schleudern und kommt am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zum Stehen. Es entsteht erheblicher Sachschaden am PKW als auch auf der Fahrbahndecke. Verletzt wird jedoch niemand.

Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

