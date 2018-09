Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Gefährliche Körperverletzung

Gefährliche Körperverletzung

Einbeck - Einbeck ( Kr.) 09.09.2018, 03:19 Uhr

Am Sonntag kam es im Stadtgebiet, in den frühen Morgenstunden, zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20jährigen Einbeckers. Demzufolge war es zuvor bereits im Verlauf einer Abi-Party zwischen ihm und einem 21jährigen, aus einem Einbecker Ortsteil stammenden Mann, zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Nachdem man im Anschluss versuchte, den Streit außerhalb der Party zu klären; warf der 21jährige einen Stein auf den Einbecker und traf ihn damit im Gesicht. Seitdem klagt das Opfer über Schmerzen im Unterkiefer und wird sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen zu dem Vorfall, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

