Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Gefährlicher Eingriff in ...

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Northeim - 37154 Northeim, OT Langenholtensen, Höhe Brunsteiner Straße 16, Montag 30.4.2018, 23.15 Uhr

NORTHEIM (hei) - ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Northeim befuhr mit seinem Pkw am Montagabend, gegen 23.15 Uhr in Langenholtensen die Brunsteiner Straße in Richtung Northeim, als aus einer Personengruppe von ca. 8 bis 10 Personen am Fahrbahnrand plötzlich ein ca. 30 cm langer Gegenstand vor sein Fahrzeug geworfen wurde. Der 21-jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Aufprall zu verhindern. Daraufhin fuhr er eine kurze Strecke weiter und rief anschließend die Polizei an. Eine sofort eingesetzte Funkstreifenbesatzung konnte einige Minuten später keine Personen mehr vor Ort feststellen. Auch eine anschließende Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der geworfene Gegenstand konnte vor Ort ebenfalls nicht aufgefunden werden. Der 21-jährige und seine 17-jährige Beifahrerin blieben unverletzt und der Pkw blieb unbeschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Polizei Northeim zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/