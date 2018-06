Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Gefährlicher Eingriff in ...

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Osterode - 37520 Osterode, Schillerstraße

Tatzeitraum: Freitag, d. 08.06.2018 gegen 16:00 Uhr

Osterode (SIM) Am Freitag Nachmittag löste ein bislang unbekannter Täter an einem abgestellten Fahrrad die Hinterradbremse und zerstach den hinteren Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Zum Glück bemerkte der 52jährige Eigentümer diese Beschädigungen an seinem Fahrrad rechtzeitig, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05522-5080 mit der Polizei Osterode in Verbindung zu setzen.

