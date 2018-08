Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Gegen Wegweiser gefahren

Gegen Wegweiser gefahren

Uslar - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Ein 31-jähriger Pkw.Fahrer aus Am Ohmberg befuhr am 24.08.18, um 06:15 Uhr, die Schlarper Straße in Richtung Bollertstraße. Im Bereich der Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Wegweiser. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

