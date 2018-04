Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Geldbörse beim Anremplen ...

Geldbörse beim Anremplen entwendet

Uslar - Uslar (Reu)

Im Bereich des Uslarer Landmarktes in der Langen Straße wurde am Freitag, 20.04.2018, zwischen 07.00 Uhr und 12:15 Uhr, ein 41-jähriger aus einem Uslarer Ortsteil von zwei unbekannten männlichen Personen angerempelt. Anschließend stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest, die er zuvor noch in seiner Hosentasche hatte. Neben diversen Dokumenten wurd Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 104 EUR.

Die Polizei Uslarer bittet um ihre Hinweise.

