Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Geldbörse wieder ...

Geldbörse wieder aufgetaucht, Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat.

Uslar - Die angeblich am Donnerstagvormittag in der Wiesenstraße in Uslar einer 35-jährigen Frau aus Bodenfelde entwendete Geldbörse ist wieder aufgetaucht. Ein Zeuge hatte diese bei der Polizei Uslar abgegeben. Es konnte ermittelt werden, daß die 35-Jährige ihre Geldbörse auf ihrem Sitz in dem Linienbusses, mit dem sie von Wahmbeck nach Uslar gekommen war, vergessen hatte. Unmittelbar nachdem die Frau den Bus verlassen hatte, wurde die Geldbörse dort von einem Zeugen aufgefunden, der diese in der Hoffnung, die Eigentümerin werde sofort zurückkehren, an sich nahm. Dies war aber nicht der Fall. Nachdem der Zeuge am Freitag, 17.08.2018 in der HNA vom Raubüberfall in der Wiesenstraße in Uslar gelesen hatte, brachte er dies Ereignis sofort mit seiner Fundsache in Zusammenhang und gab die Geldbörse bei der Polizei in Uslar ab. Gegen die 35-Jährige wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

