Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Geparkten Pkw beschädigt

Geparkten Pkw beschädigt

Einbeck - Einbeck(pap) Eine 25 Jahre alte Einbeckerin hat ihren Pkw Kia, am Mittwoch, 23.05.2018, gegen 05.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Otto-Hahn-Parks in der Otto-Hahn-Straße an ihrer Arbeitsstelle abgestellt. Als sie nach Feierabend zu ihrem Auto kam, stellte sie hinten links Kratzer fest. ein unbekannter Fahrzeugführer muss folglich beim Rangieren die Beschädigungen verursacht und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. die Schadenshöhe wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck in Verbindung zu setzen.

