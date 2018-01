Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Geschwindigkeitsmessung - ...

Geschwindigkeitsmessung - 4 Fahrverbote

Osterode - Herzberg (na) Eine Geschwindigkeitsüberwachung in den Nachtstunden am vergangen Freitag auf der B 27 im Bereich Aue erbrachte aus Polizeisicht erschreckende Ergebnisse. Hier ist die Geschwindigkeit unter anderem aufgrund des starken Wildwechsels mit oftmals sehr schweren Unfällen in den Nachtstunden auf 80 km/h beschränkt worden. Bei insgesamt 457 gemessen Fahrzeugen im Beobachtungszeitraum wurden 50 zu ahndende Verstöße festgestellt. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 138 km/h festgestellt! Für diesen Fahrzeugführer bedeutet dies 2 Monate Fahrverbot, 2 Punkte und 440,- Euro Geldbuße. Drei weitere Pkw-Fahrer werden demnächst ebenfalls ihren Führerschein abgeben müssen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/