Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Geschwindigkeitsmessung

Geschwindigkeitsmessung

Osterode - Bad Grund / B 243, 26.04.18, 13.00 Uhr - 21.00 Uhr

BAD GRUND / B 243 (US) Die Polizei Northeim/Osterode hatten am Donnerstag, i.d.Z.v. 13.00 Uhr - 21.00 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 243, in Höhe Badenhausen, durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden 245 Verstöße festgestellt, davon 6 Fahrverbote. An diesem Tag war der Schnellste, nach Abzug der Toleranzgrenze, mit 152 km/h unterwegs. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll

