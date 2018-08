Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Hinterrad vom Fahrrad ...

Hinterrad vom Fahrrad gestohlen

Uslar - Uslar (ref) Am Donnerstag, 23.08.2018, zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das Hinterrad von einem am Bahnhof Bodenfelde angeschlossenen Fahrrad. Hinweis bitte an die Polizei Uslar. Telefon: 05571 926000

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Uslar Pressestelle

Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/