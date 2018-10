Polizeiinspektion Northeim/Osterode / In Verwaltungsgebäude ...

In Verwaltungsgebäude eingedrungen

Uslar - USLAR-ESCHERSHAUSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter warfen in der Zeit vom 08.10.18, 13:00 Uhr, bis zum 09.10.18, 09:05 Uhr, mit einem Pflasterstein eine Türscheibe des Verwaltungsgebäudes der Feriensiedlung in Eschershausen, Zum Rosenbusch, ein und betraten das Gebäude. Es kam zu keinem Entwendungsschaden, lediglich zu Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Das Polizeikommissariat Uslar erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05571/92600-0.

