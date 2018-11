Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Kalefeld - Verkehrsunfall ...

Kalefeld - Verkehrsunfall auf der B 445 mit insgesamt 6 zum Teil schwer verletzten Personen

Bad Gandersheim - Kalefeld - Am Mittwoch, 29.11.2018, gegen 15.49 Uhr, befährt die 52-jährige Fahrerin eines PKW Mini aus Einbeck in zunächst auffällig langsamer Fahrweise die B 445 in Richtung Echte. Der Mini wird daraufhin vom nachfolgenden Fahrer eines VW Golf überholt. Unvermittelt beschleunigt nunmehr der Mini und fährt zusehends auf den nunmehr vorausfahrende Golf auf. Dessen Fahrer beschleunigt nunmehr seinerseits, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Letztlich weicht der Golf nach rechts aus, um den Mini seinerseits überholen zu lassen. Kurz vor Beendigung des Überholvorgangs prallt der Mini mit einem mit 5 Personen - darunter 3 Kindern - besetzten PKW Renault Clio aus dem Bereich "Altes Amt" (Kalefeld und Düderode) seitlich versetzt zusammen. Die Fahrerin des Mini wird dabei lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber dem Uni-Klinikum Göttingen zugeführt. Die 32-jährige Fahrerin des Clio wird schwer verletzt (Frakturen), die 30-jährige Beifahrerin des Clio ebenso wie die 3 Kinder im Alter von 8 Monaten, 3 und 6 Jahren leicht verletzt. Die Insassen des Clio werden umiegenden Krankenhäusern in Northeim und Einbeck zugeführt. An den frontal zusammengestoßenen PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, am Golf Blechschaden durch herumfliegende Trümmerteile. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, ein Krankheitsfall bei der Mini-Fahrerin ist nicht auszuschließen. Sachschaden geschätzt: ca. 30.000 Euro. Am Unfallort waren 2 NEF, 1 Rettungshubschrauber und 4 RTW eingesetzt. Die Aufräumarbeiten sowie das Ausmessen der Unfallstelle dauerte bis in die späten Abendstunden an.

