Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Kassenhaus am Freibad ...

Kassenhaus am Freibad Priorteich aufgebrochen

Bad Lauterberg - 37445 Walkenried, Am Eichkamp Samstag, 15.09.2018, 18.00 Uhr, - Sonntag, 16.09.2918, 10.20 Uhr

Bad Lauterberg (han) Das Kassenhaus des Freibades in Walkenried wurde von unbekannten Tätern in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen. Aus dem am Priorteich gelegenen Häuschen entwendeten die Täter verschiedene Lebensmittel und eine leere Registerkasse. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Walkenried (05525 - 1685) zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/