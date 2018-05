Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Körperverletzung

Körperverletzung

Einbeck - Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Marktstr.

Dienstag, 15.05.18, 21.00 Uhr

Am Dienstag Abend gegen 21.00 Uhr kam es in der Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23- und einem 20--jährigen Einbecker. In diesem Verlauf soll der 23-jährige den Kontrahenten geschubst, geschlagen und gewürgt haben, so dass dieser sich zur ambulanten Behandlung ins EBS begeben musste.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

