Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Körperverletzung

Körperverletzung

Osterode - Osterode, Waagestraße

Sonntag, den 19.08.2018; 04:50 Uhr

OSTERODE - (NEI) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Waagestraße zu einer Körperverletzung. Der Täter schlug dem Opfer nach vorangegangenen Streitigkeiten mit der Hand dermaßen ins Gesicht, dass das Opfer zu Boden fiel. Anschliessend erlitt das am Boden liegenden Opfer noch weitere Schläge ins Gesicht.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde durch die Polizei eingeleitet.

