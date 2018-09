Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Körperverletzungen nach ...

Körperverletzungen nach Oktoberfestbesuch

Northeim - Katlenburg-Lindau, Ortsteil Berka, Am Anger 23.09.2018, gegen 03.30 Uhr

BERKA (ro) Nach dem Besuch des Oktoberfestes sind am frühen Sonntagmorgen zwei 15 und 19 Jahre alte Jugendliche attackiert und verletzt worden. Beide wurden noch vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den mutmaßlichen Angreifer, bei dem es sich um einen 19-Jährigen aus Northeim handeln soll, wird inzwischen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Tat ereignete sich in Berka auf dem Parkplatz vor dem Sporthaus, in Nähe des Dorfgemeinschaftshauses, wo zeitgleich das Oktoberfest stattfand.

Bisher ist bekannt, dass zunächst das jüngere Opfer durch mehrere Schläge am Kopf getroffen wurde. Am Boden liegend habe der 15-Jährige noch mehrere Tritte gegen den Kopf bekommen. Als sein älterer Bekannter ihm zu Hilfe kommen wollte, schlug und trat der Täter auch auf ihn ein.

Den tätlichen Angriffen vorausgegangen war offenbar eine Sachbeschädigung an einem PKW VW Golf. Den Angaben nach soll der Schläger gemeinsam mit einem weiteren Täter auf die Motorhaube geschlagen und den linken Außenspiegel abgetreten haben, während der Fahrer in seinem Fahrzeug saß. Als der 15-Jährige den 19-Jährigen darauf ansprach, sei es zu dem körperlichen Angriff gekommen.

Am Sonntagvormittag wurde der Northeimer Polizei eine weitere Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gemeldet, die sich vor einem Wohnhaus, ebenfalls in der Straße Am Anger, ereignete. Unbekannte hatten die linke Heckleuchte eines Pkw Kia zertrümmert.

Ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit noch ermittelt.

Zur Höhe der Schäden liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

