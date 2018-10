Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Kollekte aus Kirche gestohlen

Kollekte aus Kirche gestohlen

Einbeck - Dassel ( Fi ) - Dassel - Kirchplatz, Freitag 05.10.2018 - 10:00 Uhr und Samstag, 06.10.2018 - 18:00 Im genannten Zeitraum haben bisher unbekannte Täter in der verlässlich geöffneten St.-Laurentius-Kirche zu Dassel eine bisher noch unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Hierzu haben die Täter die in der Kirche fest montierten Boxen für die Kollekten aufgebrochen und entwendeten das gesammelte Scheingeld sowie die zur Sicherung der Boxen angebrachten Vorhängeschlösser.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck oder ihrer zuständigen Dienststelle zu melden.

