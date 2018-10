Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Kreiensen - Fahrradtausch

Kreiensen - "Fahrradtausch"

Bad Gandersheim - Kreiensen - Nachdem "er" oder "sie" am Montag Abend zwischen 22.00 und 00.00 Uhr zunächst einen geparkten und unverschlossenen VW-Bus in der Wilhelmstraße nach Wertgegenständen erfolglos durchsucht hatten, wurde man in der angrenzenden ebenfalls unverschlossenen Garage fündig. Dort wurde ein Fahrrad der Marke BULLS entwendet, dafür ein minderwertigeres Damenrad der Marke CITYKING in der Einfahrt hinterlassen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 entgegen.

