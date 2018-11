Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Lack an geparkten BMW ...

Lack an geparkten BMW zerkratzt

Bad Lauterberg - 37431 Bad Lauterberg, Schwalbenweg 1 Samstag, 10.11.2018, 22.00 Uhr, - Sonntag, 11.11.2018, 17.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (han) Den Lack eines grauen 5 er BMW zerkratzten bisher unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zu letztem Sonntag in Barbis. Der Geschädigte hatte sein Auto Samstagabend gegen 22.00 Uhr am Straßenrand im Schwalbenweg geparkt und Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr bemerkt, dass die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der Schaden wird auf ca. 800.- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524 - 9630) zu melden.

