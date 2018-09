Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Marihuana im Auto

Marihuana im Auto

Einbeck - Einbeck(pap) Am Montag, 03.09.2018, musste sich eine 28-jährige Einbeckerin gegen 19.30 Uhr mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während dieser Kontrolle konnte durch die Polizeibeamten ein typischer Marihuanageruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Auf Nachfrage gab die junge Frau an, weder Betäubungsmittel konsumiert zu haben noch welche zu transportieren. Mit der Aussage, nichts konsumiert zu haben, sollte sie Recht behalten, da ein Drogentest negativ verlief. Allerdings konnten bei der sich anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges im Handschuhfach Cannabisblüten, in Folie verpackt, aufgefunden werden. Wie die Betäubungsmittel dahin gekommen sind, konnte sich die Frau nicht erklären. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/