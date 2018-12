Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Mehrere Ingewahrsamnahmen ...

Mehrere Ingewahrsamnahmen aufgrund zu starker Alkoholisierung

Northeim - 37154 Northeim, Nacht vom 30.11.2018 zum 01.12.2018, Northeimer Stadtgebiet

Northeim (gro)

Aufgrund zu starker Alkoholisierung mussten insgesamt drei Northeimer im Alter von 24, 35 und 41 Jahren zu unterschiedlichen Zeiten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Northeimer Stadtgebiet in Gewahrsam genommen werden. Sie waren nicht mehr in der Lage, ihren Weg ohne Hilfe gefahrlos fortsetzen zu können. Der Transport sowie die Unterbringung in der Gewahrsamszelle wird den Personen in Rechnung gestellt. Zwei der Personen hatten einen Wert von über 2 Promille, die dritte Person von knapp unter 2 Promille.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/