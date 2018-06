Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Mehrere Unfälle ...

Mehrere Unfälle beschäftigten am Wochenende die Polizei in Einbeck - Zeugen zu Unfall mit schwer verletztem Kradfahrer gesucht

Einbeck - Einbeck und Dassel Freitag und Samstag, 01.06. und 02.06.2018

EINBECK(da) - Bereits während des Unwetters am Freitagmittag kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Unfall im Bereich Langer Wall. Eine 47-jährige Einbeckerin wollte mit ihrem geparkten PKW in den fließenden Verkehr einfahren, übersah hierbei jedoch ein von hinten herannahendes Feuerwehrfahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2.500EUR.

Gegen 17.00 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Unfall mit deutlich größerem Sachschaden in Markoldendorf. Ein 22-jähriger aus dem Bereich Nordhessen befuhr mit seinem Ford Fiesta die Ilmebahnstraße in Rtg. Einbeck. Am Ortsausgang wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen, übersah hierbei jedoch einen ihm entgegenkommenden PKW. Der Fahrer dieses Hondas, ein 57-jähriger Einbecker, wollte noch ausweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge schleuderte der Honda auf den Gegenfahrstreifen und prallte frontal in ein hinter dem Fiesta fahrenden PKW Hyundai. Durch diesen Aufprall wurde der Honda auf die Seite geschleudert und kam erst auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stehen.

Sowohl der Hondafahrer als auch der 51-jährige Hyundai-Besitzer wurden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 30.000EUR.

Zu einem weiteren Unfall kam es in den Abenstunden gegen 19:20 im Altendorfer Tor. Bei dem kleineren Auffahrunfall am Altendorfer Tor belief sich der Sachschaden an beiden PKW zusammen auf 300EUR.

Am folgenden Morgen (02.06.18) kam es um 10.00 Uhr in der Grimsehlstraße zunächst zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Einbecker überschätzte beim Ausparken den Abstand zu einem anderen Fahrzeug und beschädigte dieses. Der Schaden belief sich auf ca. 4.000EUR.

Am Nachmittag ereignete sich dann um 14:40 Uhr auf der Landesstraße 547 kurz vor der Ortschaft Lauenberg ein weiterer schwerer Unfall, diesmal unter Beteiligung eines Motorrades. Der 52-jährige Kradfahrer musste in einer S-Kurve einem PKW ausweichen, derdie Kurven stark geschnitten hatte. Infolgedessen prallte er seitlich auf die Schutzplanke und wurde über diese hinaus in einen Graben geschleudert. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 2.000EUR, der Mann aus Peine wurde schwer verletzt. Bei dem PKW soll es sich um eine grau/silberne A-Klasse gehandelt haben, der Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05561/94978-0 bei der Polizei Einbeck zu melden.

