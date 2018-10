Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Mit entgegenkommendem Pkw ...

Mit entgegenkommendem Pkw zusammengestoßen

Uslar - BODENFELDE (zi.) Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar befuhr am 02.10.18, um 10:45Uhr, die K 449 von Bodenfelde in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 27-jährigen Frau aus Nördlingen geführt wurde, zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.500,- Euro.

