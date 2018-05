Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Motorradunfall mit ...

Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Bad Lauterberg - L 520, St. Andreasberg Rtg. Bad Lauterberg 05.05.2018, 13:30 Uhr

Bad Lauterberg (klu) - Am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 520 zwischen St. Andreasberg und Bad Lauterberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Meine befuhr mit anderen Kradfahrern die L 520 in Rtg. Bad Lauterberg und kam ca. 1 km vor Bad Lauterberg ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam 20 m weiter zum Stehen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Braunschweig verbracht. Die Landesstraße war an der Unfallstelle für ca. 20 Minuten gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3000,- Euro.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/