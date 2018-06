Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Nachtragsmeldung der ...

Nachtragsmeldung der Polizei Northeim zu "Sattelschlepper nach Unfallflucht vorübergehend stillgelegt" (Siehe Pressemitteilung der Polizeiinspektion Northeim/Osterode vom 06.06.2018)

Northeim - NORTHEIM (ro/pa) Nachdem die Polizei Northeim am Mittwoch in ihrer Pressemitteilung zu einer Unfallflucht in der Hillerser Straße berichtet hatte, wird noch immer nach dem Besitzer des unfallbeteiligten Autos gesucht. Dieser hatte sich bislang nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben einer Zeugin um einen silberfarbenen VW Golf handeln.

Der Autofahrer, der am Dienstag, 05.06.2018, gegen 15:30 Uhr, in der Hillerser Straße geparkt hatte, wird gebeten, sich mit dem 7. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim in Verbindung zu setzen. Die Beamten sind unter der Rufnummer 05551 7005-0 zu erreichen.

