Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Parkenden Pkw beschädigt

Parkenden Pkw beschädigt

Uslar - BODENFELDE (zi.)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 10.04.18, um 08:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Nahkaufs in Bodenfelde einen parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/926000.

