Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Pkw brennt aus Bad Grund, ...

Pkw brennt aus Bad Grund, OT Badenhausen, Waldstraße Höhe Parkplatz Möncheteich) Samstag, 26.05.18 gegen 01:20h

Osterode - BAD GRUND (mei) Am frühen Samstagmorgen brannte ein Pkw in Bad Grund, OT Badenhausen ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache aus. Ein Anwohner hatte den Brand gegen 01:20h bemerkt und die Feuerwehr und Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Frontbereich des Pkw bereits in Vollbrand und hatte auf den Innenraum übergegriffen. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000EUR.

